Offener Bienenstock Ein Volk mit 60.000 Arbeiterinnen

Gerhard Jindra, Josef Schmid, Reinhard Dornhackl, Stadtrat Erich Stern und Eva-Maria Stern bei einem Schaubrutstock, der im Rahmen des Tages des offenen Bienenstockes" präsentiert worden ist. Foto: Stadtgemeinde Zwettl

W o kommt der Honig her? Wie „macht“ die Biene den Honig? Wie entsteht Bienenwachs? Diese und viele weitere Fragen beantworteten Imker am „Tag des offenen Bienenstocks“ am 28. Mai beim Bienenstand Gradnitztalweg in Zwettl.

So brachte etwa Imker Reinhard Dornhackl den Besucher, darunter auch Stadtrat Erich Stern, das spannende Leben der Bienen näher. Er gab auch eindrucksvolle Informationen den Interessierten mit. So gibt es In Österreich knapp 700 Bienenarten. „Für einen Kilogramm Honig müssen die Bienen umgerechnet drei Mal die Welt umfliegen“, erklärte Dornhackl. Der auf die Strukturen eines Bienesvolkes ebenfalls eingegangen ist: Ein Bienenvolk besteht aus nur einer Königin, etwa 60.000 Arbeiterinnen und 5.000 Drohnen (männliche Bienen), die einzig die Begattung der Königin zur Aufgabe haben. Das Leben der Drohnen ist aber alles andere als ein Honigschlecken: Nach der erfolgreichen Begattung der Königin werden keine weiteren Drohnen zur Fortpflanzung benötigt. Nach einer kurzen „Schonfrist“ verweigern die Arbeiterinnen den erfolglosen Drohnen den Zugang in den Bienenstock sowie das Futter und stechen sie in seltenen Fällen mit ihrem Stachel tot.