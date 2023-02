Talente-Tauschkreis Zwettl feiert ersten Geburtstag

Der Talente-Tauschkreis Zwettl feiert demnächst seinen ersten Geburtstag. Eine regionale Initiative für eine nachhaltige Lebensweise findet zunehmend Zuspruch.

Im Seminarraum des Wurmhofes in Zwettl wird Regionalsprecherin Margarete Hofegger über den Talente Tauschkreis informieren. Am 22. Februar ab 19 Uhr freut sich das Kernteam bei mitgebrachten regionalen Köstlichkeiten über Eigenversorgung, Selbsthilfe und nachhaltige Lebensweise zu sprechen. Zusätzlich besteht für die Besucher die Gelegenheit, an einer einzigartigen Idee teilzuhaben.

Der österreichweite Verein zur Förderung von Persönlichkeits- und Regionalentwicklung versteht sich als Initiative zur Bildung einer Wertegemeinschaft. Handel, Fairness, Selbstbestimmtheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben können auch ohne Geld möglich sein.

Mehr als fünfzig örtliche Mitglieder versuchen bereits, den Gedanken zur Selbsthilfe und zur Eigenverantwortung umzusetzen. Dieses archaische Bestreben, hin zu einer nachhaltigen Lebensweise, gewinnt in einer Zeit der Überversorgung vermehrt an Attraktivität. Die Klimaerwärmung führt langsam zu einem Umdenken in unserem Konsumverhalten.

Als Folge dieser Entwicklung gibt es vermehrt Geschäfte mit tollen Altkleidern und teilweise neuwertigen Gebrauchsgegenständen. Dazu etablierten sich an vielen niederösterreichischen Standorten sogenannte Talente-Tauschkreise. Hierbei geht es aber hauptsächlich um Dienstleistungen, die als Zeitkontingente eingetauscht werden können.

Was steckt dahinter? Jeder Mensch kann in seiner Freizeit Leistungen erbringen, welche auch für Mitmenschen nutzbar sind. Dafür benötigt er aber Zeit. Diese Zeit stellt er zusätzlich einem Mitmenschen zur Verfügung. Nicht unentgeltlich, sondern im Tausch mit einer anderen Dienstleistung.

Ein fiktives Beispiel gibt Aufschluss. Hätte eine Schülerin ein Problem mit ihrem Moped, und sie fände im Tauschkreis jemanden, der ihr Moped repariert, könnte sie diese Reparaturzeit eintauschen. Im Gegenzug böte sie für das gleiche Zeitäquivalent Nachhilfestunden für Mitschüler an.

„Während der Corona-Einschränkungen begannen wir, den Gedanken eines Talente- Tauschkreises bei uns für den Bezirk zu entwickeln“, betont Manuela Mayrhofer, eine der Zwettler Gründungsmitglieder. „Wir sind eine eigenverantwortliche Initiative. Wir verfolgen den Gedanken von Zeitgutscheinen. In unseren Sucher-Bieter-Runden sagt ein jeder, was er sucht und was er hat.“ EDV-Fachmann Leo Mayrhofer weist auf einen vereinsspezifischen Internetzugang hin, der ein eigenes, für alle einsehbares Buchungssystem aufweist: „Man muss nicht alles eins zu eins tauschen. Es geht um die Neubewertung von Lebenszeit und Dienstleistungen.“

Günther Edelmeier, ebenfalls seit einem Jahr mit dabei, betont, dass jedes Talent als gleichwertig zu berechnen sei. „Eine Stunde bleibt für jeden Teilnehmer eine Stunde“, und weiters meinte er: „Wir versuchen, Wirtschaftskreisläufe in der Region wieder zu schließen. Es soll ein jeder an unserem Tun teilhaben können.“

