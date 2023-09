Die „Wiesn“ gibt es auch im Bezirk Zwettl

Die Zeit der Oktoberfeste steht vor der Tür. Seit einigen Jahren findet auch in unseren Gefilden die aus München stammende Volksfest-Tradition Einzug. Aber wann und wo lässt es sich heuer am besten in Tracht und mit einem Maß Bier feiern? Die NÖN hat sich umgehört.

So gibt es in Groß Gerungs heuer eine Premiere. Zum ersten Mal wird das „Wohnzimma“ am 30. September ein Oktoberfest veranstalten. „Wir sind mit dem Wohnzimma jetzt im zweiten Jahr und schauen, dass wir ein Mal im Monat ein Event organisieren. Das Oktoberfest passt da perfekt in die Zeit“, meint Inhaberin Sarah Bayerl-Schwarzinger.

Das Event selber sieht sie aber eher als „Oktoberfest-Party“ anstatt des typischen Wiesn-Events. „Wir haben jetzt nicht die klassische Blasmusik, sondern spielen mehr die Hütten-Hits, wofür wir auch einen DJ angefragt haben“, erzählt Bayerl-Schwarzinger.

Die für ein richtiges Oktoberfest nötigen Zutaten sollen aber natürlich nicht fehlen. So wird es Brezn, Weißwurst und Bier sowie Pulled Pork-Burger geben. Auch umdekoriert wird das „Wohnzimma“ vorher noch. Eine besondere Überraschung wartet auf alle, die in Dirndl oder Lederhose kommen. „Für sie haben wir einen eigenen, neu kreierten Shot“, verrät die Inhaberin des noch jungen Groß Gerungser Lokals. Wenn das Wetter mitspielt, könnte auch für draußen hergerichtet werden, aber das soll kurzfristig entschieden werden. „Mit unserem Spätsommer-Open-Air hatten wir kürzlich noch Glück, aber es kann auch anders laufen“, meint Bayerl-Schwarzinger. Für die Premiere des Oktoberfestes im „Wohnzimma“ hofft sie nun auf rund 100 Gäste.

Sarah Bayerl-Schwarzinger und Peter Schwarzinger laden heuer erstmals im Groß Gerungser "Wohnzimma" zum Oktoberfest. Foto: privat

Von einer bewährten „Oktoberfest-Tradition“ kann man dagegen schon in Schweiggers sprechen. Zum bereits zwölften Mal organisiert die Junge ÖVP Schweiggers am 28. und 29. Oktober ein Oktoberfest. Ort des Geschehens wird wie immer die „Tenne“ in Schweiggers sein. Während am ersten Tag die „Dorfprinzen“ wie schon im Vorjahr für Stimmung sorgen werden, gibt es tags darauf einen Frühschoppen.Tenne Schweiggers als perfekter Veranstaltungsort„Die Tenne ist mit ihrem rustikalen Charme die perfekte Location für ein derartiges Event“, meint Julia Böck, Obfrau der JVP Schweiggers. Das sei auch einer der Hauptgründe für die Beliebtheit des Schweigginger Oktoberfestes, das jährlich von zahlreichen Gästen frequentiert wird. Auch heuer dürfte das nicht anders sein.

Das Autohaus Meisner in Ottenschlag veranstaltet sein Oktoberfest erst zum zweiten Mal. Trotzdem werden ein paar Hundert Gäste erwartet. Stattfinden wird es am 7. und 8. Oktober zwischen 9 und 17 Uhr im Autohaus. Den Gästen werden neben einem Rahmenprogramm und Verpflegung mit Weißwürsten und Bier auch Probefahrten geboten. Somit ist das Oktoberfest gleich auch die Herbstausstellung des Autohauses, erklärt der Geschäftsführer des Autohauses, Martin Rehberger.

Anders ist es im Gasthaus Weidenauer in Großnondorf. Dort wird das Oktoberfest zwar nur als Mittagessen veranstaltet, zu dem um die 100 Gäste erwartet werden. Trotzdem herrscht dort schon seit mehr als 20 Jahren immer wieder fröhliche Oktoberfest-Stimmung.

Wenn man an Oktoberfeste im Waldviertel denkt, kommt man normalerweise auch nicht um das Oktoberfest in Leopoldsdorf herum, das jedes Jahr mit 15.000 Gästen sehr gut besucht war. An drei Wochenenden boten Top-Bands beste Unterhaltung, für das Wohl der Besucher sorgten täglich an die 100 Mitarbeiter.

Sogar aus Wien und Mistelbach brachten Shuttlebusse die Besucher ins kleine Leopoldsdorf in der Gemeinde Reingers. Seit Corona wurde es aber still und die Zeit das größten Oktoberfestes des Waldviertels scheint vorbei.

Es wurde ganze 19 Mal von Siegfried Riedl organisiert, doch jetzt erklärt er: „Es hat Spaß gemacht, die Leute zu unterhalten. Leider hat Corona alles verändert“. Durch die Pandemie sei ihm viel Personal weggebrochen, und es sei jetzt einfach zu schwierig, dieses Fest wieder aufzustellen, erzählt er. „Wenn der Oktober kommt, dann denkt man natürlich an unsere Oktoberfeste und bekommt auch wieder Lust darauf. Aber das war, und es ist heute einfach zu schwierig, so etwas wieder auf die Beine zu stellen“, erklärt Riedl.