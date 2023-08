Traktorfreunde Allentsteig feiern Hauptversammlung

Im Vorfeld gab es eine Ausfahrt mit den Oldtimer Traktoren zum Feuerwehr Museum in Göpfritz. Die Tagesordnung mit Eröffnung und Begrüßung nahm Obmann Jürgen Hohl vor. Seinen Dank sprach der Obmann allen Mitgliedern für die ständige Mitarbeit und Unterstützung bei den diversen Veranstaltungen, wie zu Fronleichnam am Stadt See und Turmblasen in Reinsbach, aus.

Bei 2 Mitgliedern, Thomas Eberl und Christian Eder stellte sich Nachwuchs ein und damit wurden traditionsgemäß wieder zweiStörche von den Mitgliedern aufgestellt. Auch die Hochzeit von Mitglied Rainer Bittermann wurde besucht und dem Brautpaar die besten Glückwünsche überbracht.

Der Verein Allentsteiger Traktorfreunde plant zudem mit neuen Poloshirts, Jacken und Kappen sichtbare Zeichen für den Verein in der Bevölkerung und bei den Ausfahrten zu setzen.