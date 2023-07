Neue Rock-Formation spielte in Bärnkopf

Für diesen Auftritt hatten sich die die zwei Lokal-Matadore einen kreativer Band-Namen einfallen lassen: „Captain P. & The Sailors of Brauteicht“. Dazu passend war auch ihr spektakulärer Auftritt in einem Schlauchboot auf einem Anhänger, gezogen von einem Rasentraktor. Vier Band-Mitglieder hatten hier bereits vor zwei Jahren als „Midnight Specials“ gespielt: Organisator und Lead-Gitarrist Gernot Hochstöger sowie Bassist Georg Haider – beide aus Bärnkopf, Sänger Leo Fries aus Roiten und Schlagzeuger Michael Loidl aus Zwettl. Neu bei dieser Formation war nun der Zwettler Jakob Kainz (Keyboard und Gitarre).

Diese fünf begnadeten Musiker spielten ein breites Spektrum von Rock- und Pophits aus früheren Jahrzehnten, darunter von AC/DC, CCR, Guns n’ Roses, Elvis Presley, Prince, Pink Floyd und den Beatles, dazu einige Country-Songs. Großteils erklangen die Titel ziemlich originalgetreu, einige wurden aber auch neu interpretiert, wie die Schlager „Rote Lippen soll man küssen“ und „Marmor, Stein und Eisen bricht“ in rockigen Versionen. Herausragend aus diesem großartigen Ensemble war Gernot Hochstöger mit seinen virtuosen E-Gitarren-Soli.

Um die Versorgung mit Getränken und Imbissen kümmerten sich Jugendliche aus Bärnkopf. Georg Haider dankte allen, die dieses tolle Event bei schönem, aber kühlem Wetter möglich gemacht hatten. Auch wenn drei der fünf Musiker öfters bei den bekannten „Rock Rittern“ zu hören sind, bleibt zu hoffen, dass auch diese Formation, die die vielen Zuhörer begeisterte, weiter besteht, was Leo Fries bereits anklingen ließ.