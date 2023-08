Ex-Lehrer aus Bezirk Zwettl wurde zum Stalker

Während der Schulzeit fand eine psychisch angeschlagene Minderjährige mit problematischem Elternhaus Hilfe und sogar Unterschlupf bei ihrem Vertrauenslehrer im Bezirk Zwettl. Nach deren Schulabschluss wollte die Waldviertlerin ihr Leben dann in Freiheit alleine meistern. Damit wollte und konnte sich der heute 67-Jährige nicht abfinden.

„Ich stalke nicht, ich folge meinen Gefühlen!“

Immer wieder suchte er die Nähe der Waldviertlerin: „Ich habe mich über Jahre um sie gekümmert. Ich wollte ihr doch nur helfen“, beteuerte er vor Gericht und meinte: „Ich stalke nicht, ich folge meinen Gefühlen.“ Worauf die Richterin entgegnete: „Es ist keine Hilfe, wenn Sie eine psychisch angeschlagene Frau trotz Verbots immer wieder kontaktieren.“ Sie verhängte über den Rentner wegen beharrlicher Verfolgung drei Monate bedingt. Weiters muss er an das Opfer 2.240 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Weitere Delikte angeklagt

Beim Stalkingprozess kamen durch die Opferangaben strafrechtlich relevante Punkte zur Sprache, die für den Rentner weitere Anklagen zur Folge hatten. Beim Prozess wegen Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses und dem Verbrechen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung zeigte sich der Waldviertler einsichtig und geständig. Er versprach, sich nunmehr an das verhängte Kontaktverbot zu halten. Er nahm auch das Urteil - 18 Monate bedingt und die Zahlung von 8.400 Euro an das heute noch traumatisierte Opfer - an. Rechtskräftig.