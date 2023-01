Zwettl: Musikalisch ins neue Jahr

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Klanglich eindrucksvoll läutete das Waldviertler Orchester im Stadtsaal Zwettl das neue Jahr 2023 ein: Bei einem Neujahrskonzert mit Werken von Debussy, Mendelssohn, Menken, Muck, Strauß, Verdi und Ziehrer zeigte das noch junge Orchester (es wurde erst im Vorjahr gegründet) sein Können.

Der organisatorische Leiter Harald Schuh begrüßte das Publikum und bedankte sich für die Einladung sowie die Unterstützung durch die Jeunesse, die Stadtgemeinde Zwettl, das Autohaus Berger und die Volksbank. Anschließend standen Klassiker wie der Triumphmarsch der Oper Aida von Guiseppe Verdi und „Clair de Lune“ von Claude Debussy auf dem Programm.

Beschwingt ging es mit dem Wiener Bürger Walzer in die Pause, bevor zu Beginn der zweiten Konzerthälfte erneut Weihnachten gefeiert wurde: Neben „Sleigh Ride“ gaben die Musiker mit „Dancing Bubble“ und „Weihnacht“ zwei Stücke von Daniel Muck zum Besten, der zugleich als Dirigent charmant durch den Abend führte. Lob für Muck kam von Nationalratsabgeordnetem Lukas Brandweiner, der meinte: „Das Kulturprogramm in Zwettl kann sich sehen lassen.“

Beim Konzert kamen nicht nur Klassikfreunde auf ihre Kosten, denn mit „Beauty and the Beast“ sowie „Aladdin“ standen zwei Medleys bekannter Disney-Filme auf dem Programm. Nach „Ganz allerliebst“ und dem für ein Neujahrskonzert typischen Radetzky-Marsch entließen die Musiker nach der Zugabe „Frisch auf“ die Besucher in die Nacht.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.