Abt Szypulski ist neuer Ordensprälat des Lazarus-Ordens

Das Ordensfest des Lazarus-Ordens bildet den Höhepunkt des Jahres des Lazarus-Ordens. Heuer wurde es in der Stiftskirche in Zwettl gefeiert. Dabei wurde im Rahmen des feierlichen Pontifikalamts Abt Johannes Szypulski im Beisein von Altbischof Klaus Küng in das Amt des Ordensprälaten (des geistlichen Oberen) installiert. „Ich freue mich über die große Ehre, nun die Aufgabe des Ordensprälaten des Lazarus-Ordens wahrnehmen zu dürfen“, so Abt Johannes Szypulski. Abt Szypulski folgt auf Vorschlag des Ordens auf Abt Johann Holzinger (Stift St. Florian). Durch den Vorschlag des Ordens wurde Abt Szypulski nun durch Kardinal Schönborn bestätigt. Der Lazarus-Orden im Großpriorat Österreich ist eine ritterliche Ordensgemeinschaft, die auf dem Fundament des gelebten christlichen Glaubens Laien und Geistliche in Spiritualität und karitativer Tat vereint (siehe Infobox).

Ritterschläge und Rangerhöhungen

Beim Pontifikalamt wurden auch eine Person neu und drei Personen als Ritter und Dame in den Orden aufgenommen. Drei verdiente Ordensmitglieder erhielten das Komturkreuz und wurden so zu Komturrittern. Statthalter des Lazarus-Ordens, der genau „Pia Unio der Ritter des Heiligen Lazarus in Jerusalem im Großpriorat Österreich“ heißt, ist seit Oktober 2022 Architekt Franz W. Friedreich aus Waidhofen/Thaya. „Es ist eine große Verantwortung und Aufgabe für mich selbst, aber auch für unsere gesamte Gemeinschaft, einen guten, erfolgreichen spirituellen und caritativen Weg in die Zukunft zu finden“, so Statthalter Architekt Friedreich.

Orden des Heiligen Lazarus zu Jerusalem

Das Großpriorat von Österreich wurde im Jahre 1968 als österreichische Jurisdiktion wiedererrichtet. Es steht in Nachfolge der Ordensniederlassung, die von 1257 bis 1785 in Österreich bestanden hatte. Im Jahr 1977 erhält das Großpriorat von Österreich seine kirchliche Anerkennung in der Rechtsform einer Pia Unio. Aufgrund des Beschlusses der Österreichischen Bischofskonferenz vom April 1976 errichtete Kardinal Franz König den Lazarus-Orden. Das Großpriorat von Österreich des Lazarus-Ordens besitzt seither die kirchliche und die staatliche Anerkennung. Es untersteht der Jurisdiktion des Erzbischofs von Wien. Der Lazarus-Orden unterstützt lokal in Not geratene Menschen und caritative Einrichtungen wie etwa das Haus der Barmherzigkeit in Wien.