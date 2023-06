Daniel Fichtinger als Obmann bestätigt

Wie jedes Jahr lud die Jugend Bad Traunstein am Pfingstmontag zum Ortsjugendtag ein, zu dem der Obmann Daniel Fichtinger neben den zahlreichen Mitgliedern auch einige Ehrengäste begrüßen durfte. Landesparteiobfrau-Stellvertreter Christopher Edelmaier, JVP-Landesobmann Sebastian Stark, Waldviertel- und Bezirksobmann Matthias Schiller, der geschäftsführende Bezirksobmann Florian Schierhuber, Bürgermeister Roland Zimmer und Vizebürgermeister Wolfgang Kornberger lobten in ihren Kurzreferaten sowohl das Engagement, welches besonders bei den vielen Veranstaltungen zum Vorschein kommt, als auch die gute Zusammenarbeit, nicht nur innerhalb der Jugendgruppe, sondern auch mit den anderen Vereinen in der Gemeinde.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Daniel Fichtinger als Obmann wiedergewählt. Ihm zur Seite stehen Obmann-Stellvertreterin Nadine Fichtinger, Kassier Jan Zottl und Schriftführerin Kerstin Fichtinger. Sehr erfreulich ist auch, dass einige neue Mitglieder, sowohl im Vorstand als auch in der Ortsgruppe, willkommen geheißen werden konnten.