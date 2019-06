„Wir haben hier eine echte Premiere zu feiern. Etwas, das es in gut 800 Jahren Geschichte der Stadt Zwettl noch nie gegeben hat — eine echte Oscarverleihung“, betonte Wirtschafts- und Tourismusmarketing-Obmann Martin Fichtinger grinsend, als der Verein Wirtschaft Tourismus Marketing (WTM) der Zwettler Kaufmannschaft am 19. Juni in das Gasthaus zur Goldenen Rose einlud.

Leider spielte das Wetter kurz nicht mit und der „Red Carpet wurde im „Innengang“ der Goldenen Rose aufgebreitet. Bereits seit Mai werben die Kaufleute der Innenstadt mit der Aktion „Zwettl goes to Hollywood“, bei der man als Hauptpreis eine Flugreise nach Los Angeles und 500 Euro Taschengeld gewinnen kann. Neben dem Hauptpreis winken noch viele andere interessante Preise. Zusätzlich wurde der Gehsteig zum „Walk of Fame“: Sterne wurden wie beim echten Weg der Stars aufgemalt.

„Wir haben nach wie vor einen echten Branchenmix in der Innenstadt, auf den wir stolz sein können“, betonte Fichtinger und motivierte dazu, noch schnell eine Gewinnspielkarte auszufüllen.

Zwettl habe Glanz, Glorie und auch Stars. „Wir verleihen aber heute keinem Schauspieler den Oscar, sondern einem Menschen, dem die Innenstadt und ihre Menschen am Herzen liegen. Jemandem, der die Kaufleute der Innenstadt und die WTM immer unterstützt hat, damit sie weiterhin den Stadtkern beleben können. Jemandem, der die Sorgen und Nöte der Menschen hier auch versteht“, wurde Fichtinger dann aber kurz ernst.

Passen würde jedenfalls der Filmtitel „Frankie goes to Hollywood“ auf den WTM-Oscargewinner, meinte Fichtinger — er habe seit seinem Amtsantritt fast ohne Drehpause durchgearbeitet und könne gut zuhören. Mit diesen Worten überreichte er die Trophäe an Bürgermeister Franz Mold, der sich überrascht, etwas wortkarg und gerührt zeigte. Der Stadtchef warf zuerst die Frage auf, in welcher Kategorie er denn gewonnen hätte, da gäbe es ja viele... Er bedankte sich für den Preis und lobte die Kreativität und die vielen Aktionen der Zwettler Kaufleute.

Gemalter Stern und Oscar-Dinner

„Die Innenstadt ist das Aushängeschild einer jeden Stadt. Wenn es keine Geschäfte in der Innenstadt gäbe, dann würde hier auch nichts los sein. Deshalb ist es wichtig, dass es möglichst viele solcher Impulse gibt“, begründete Mold die Unterstützung der Wirtschaftstreibenden. Der Bürgermeister wünschte weiterhin so gute und kreative Ideen, damit Zwettl als Einkaufsstadt interessant bleibe. Am Schluss wurde dem Stadtchef noch ein gemalter Stern des Walk of Fame überreicht, auf dem „Zwettl goes to Hollywood“ stand.

Das Oscar-Dinner wurde dann in der Goldenen Rose eingenommen, wo es kulinarisch dazu passend amerikanische Wochen gibt.