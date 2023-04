Arbeitskreis der Frauen lud nach Schweiggers ein

Am 1. und 2. April wurde im Pfarrheim von Schweigers, vom Arbeitskreis der Frauen, der Ostermarkt durchgeführt. Die Organisatorin Magret Weber hat von mehreren Jahren mit 4 Frauen aus Schweiggers einem Arbeitskreis gegründet, in der Zwischenzeit ist die Gruppe auf 27 Personen angewachsen. Sie selbst bemalt nicht nur Hühner- Gänse- und Straußeneier und macht daraus jede Menge Kunstwerke, wie zum Beispiel ein Jahreszeiten-Ei, oder Sprüche und Ornamente, sie bastelt auch Zierteekannen, Blumentöpfe oder baut eine Uhr in ein Straußenei ein. In längshalbierte, innen bemalte Gänseeier werden kleine Kruzifixe eingebaut, oder wiederum bei anderen Ecken und Streifen herausgeschnitten, sodass sie im Inneren verziert werden können.

So fertigt jede der 27 Damen eigene Gegenstände, die sie gerne macht, wie etwa aus Heu gefertigte Figuren, Palmbesen, gehäkelte oder gestrickte Deckerl, Gestecke und vieles mehr, die am Ostermarkt angeboten werden. Andere wiederum kümmerten sich um den Pfarrkaffee und kleinen Hasen-Strechelzoo für die Kinder.

„Mit den Einnahmen unserer Ausstellungsverkäufe, haben wir vorerst einen Raum für uns im Pfarrhaus eingerichtet und Möbel angekauft.“ erklärte Weber. Der diesjährige Erlös kommt wie immer der Pfarre zugute und in diesem Jahr haben wir im Arbeitskreis beschlossen, die Kosten von etwa 3000 Euro für neue Zeiger unserer Kirchenturmuhr zu übernehmen.“ freut sich Magret Weber. Die Zeiger mussten aufgrund starker Korrosion wegen Absturzgefahr entfernt werden.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.