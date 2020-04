Für das kleine Lämmchen hätte das Osterfest tragisch ausgehen können. Es irrte alleine durch den „Fischwald“ bei Ottenschlag, hatte großen Hunger und war völlig verzweifelt. Polizeibeamten entdeckten das kleine Lamm und informierten davon das Ehepaar Hausleitner, das am Ostersonntag gegen mittags bei ihrer Pferdekoppel gearbeitet hat. „Spontan haben wir uns entschieden, dem Lamm zu helfen“, betont Martina Hausleitner, die mit diesen Tieren aber keinerlei Erfahrung hat. „Wir haben Pferde, Hühner und einen Hund.“ Trotzdem erklärte sich das Ehepaar dazu bereit, sich dem Lämmchen anzunehmen.

„Das Lamm lief im Wald panisch herum. Andreas konnte nach einiger Zeit mit viel Geduld und Feingefühl das zarte Lamm einfangen. Schon bei der Fahrt zurück zu unserem Hof haben wir entschieden, das Lamm, das wir Fritzi genannt haben, zu behalten.“ Laut Polizei habe sich auch niemand gemeldet, der dieses Schaf vermissen würde.

„Da wir überhaupt keine Erfahrung mit Schafen haben, haben wir nach einem Schafzüchter gesucht und sind dabei auf den Bio-Lämmerhof Groiss in Bruderndorf gestoßen“, erzählt Martina Hausleitner. „Wir bekamen sofort Informationen zur Ernährung und auch Tipps zur Haltung. Die Anteilnahme am Schicksal von Fritzi war überwältigend“, zeigt Hausleitner auf.

Wenig später stand fest: Dem kleinen Fritzi soll ein glückliches Leben am Hof der Hausleitners geboten werden. Da dazu auch noch ein Spielgefährte fehlen würde, fuhr das Ehepaar Hausleitner kurzerhand nach Bruderndorf und holte von der Familie Groiss eine Partnerin für Fritzi. „Karl und Gerti Groiss haben selbstlos gehandelt und uns das Lämmchen kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie haben gemeint, dass ein gerettetes Osterlamm ein besonderes Geschenk sei, und sie dazu auch einen Beitrag leisten wollen“, ist Martina Hausleitner noch immer von dieser besonderen Unterstützung beeindruckt. Das Lamm der Familie Groiss erhielt den Namen „Heidi“.

Fritzi und Heidi haben sich auf Anhieb super verstanden und waren bereits am Ostermontag handzahm. „Sie freuen sich, wenn sie uns sehen, kommen uns entgegen und lassen sich streicheln“, freuen sich Andreas und Martina Hausleitner, die bereits über Fritzis Ohrmarke Fritzis Herkunft ausforschen konnten. „Er wurde in Süßenbach geboren und dann verkauft. Dem Käufer dürfte das Lämmchen beim Abladen entkommen sein. Wie es in den Fischwald gekommen ist, ist unklar. Fakt ist: Wir werden Fritzi und Heidi behalten. Beiden wollen wir ein artgerechtes, glückliches und langes Leben bieten. Unser großer Dank gilt natürlich der Familie Groiss.“