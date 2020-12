Die Schüler der Mittelschule Ottenschlag haben einen musikalischen Adventkalender gestaltet. Zudem verabschiedet sich die Schule von Leopoldine Vogl, die in den Ruhestand geht.

Die Idee zur Erstellung eines musikalischen Adventkalenders hatte Musikkoordinator Michael Koch. Bis Weihnachten wird täglich auf der Homepage der Schule ein Video veröffentlicht. Die Musiklehrer erstellten dafür eine Liedliste und geeignetes Notenmaterial. Die Lehrer nahmen zuerst für jedes Lied ihre Stimme auf und schickten diese an die Schüler, die daraufhin ihre Stimmen zuhause mit dem Handy aufnahmen. Die Deutsch-, Zeichen und Werklehrer ergänzen die Videos mit Gedichten und bildnerischen Beiträgen.

Dann startete die umfangreiche „Hausübung“ der Lehrer: Es werden die einzelnen Spuren übereinandergelegt, mit Bildern hinterlegt, und so zu einem gemeinsamen Musikvideo erstellt. Und das ganze 24 mal. Für das Präsentieren auf der Homepage mussten die Videos noch in einem eigenen Youtube Kanal hochgeladen werden. Viel zeitlicher Aufwand, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Abschied von Vogl mit Online-Feierstunde

Leopoldine Vogl ging in den Ruhestand. privat

Leopoldine Vogl unterrichtete seit 1988 an der Mittelschule, davor an der Hauptschule Schönbach. Sie ist geprüft in Mathematik und Werkerziehung, ausgebildet in Informatik und Biologie, engagiert als langjähriger Klassenvorstand und beliebt bei Schülern und Kollegen. An Vogls letztem Schultag gestalteten ihre Kollegen eine Online-Feierstunde mit musikalischen, poetischen und kulinarischen Überraschungen. Viele Projekte an der Schule sind untrennbar mit Vogl verbunden. So etablierte sie die Fastensuppe für einen guten Zweck, gestaltete jährlich den Adventkranz und organisierte Mathematikbewerbe. Sie reiste auch bei der Sprachwoche nach England, ein Novum als „Nichtengländer“.