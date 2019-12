Für Wirbel sorgte ein Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen. Deshalb musste die Sitzung sogar am 21. Dezember wiederholt werden.

Worum geht es? Die Gemeinde möchte laut Bürgermeisterin Christa Jager die Kulturinitative auf neue Beine stellen. Dazu zählt auch, dass ein Hauptmietvertrag mit der Raiffeisenbank geschlossen werden soll. „Die Raika baut auf ihre Kosten einen bestehenden Saal um. Wir wollen, dass der Raum ein neuer Theatersaal wird“, erklärt Jager.

Das Investitionsvolumen der Bank dürfte dem Vernehmen nach zwischen 500.000 und 800.000 Euro liegen. Raiffeisenbank-Direktor Hubert Dikovits betont, dass es eine „enorme Bandbreite bei der Kostenschätzung“ gebe: „Wir sind in der Projektierungsphase. Umsetzen wollen wir es auf jeden Fall. Das ist ein Impuls für die Region.“

Der Raum soll dann von der Gemeinde als Hauptmieter an die Kulturinitiative untervermietet werden. Diese bekommt von der Gemeinde laut Jager einen Zuschuss von 10.000 Euro pro Jahr. „Wir wollen die Kulturinitiative alt mit dem Obmann Rainer Kratochvil mit einer Kulturinitiative neu zusammenführen. Dabei soll es mit Theaterleiter Michael Mittermeir auch einen neuen Obmann und einen neuen Vorstand geben“, sagt Jager.

Ausschreibungen für den Umbau des Saals sollen laut Jager im Jänner durchgeführt werden. Der Raum könnte im Herbst bezugsfertig sein. „Im Oktober könnten erste Aufführungen stattfinden“, erklärt die Bürgermeisterin. Man wolle ein „kleines, feines und professionelles Theater, dass auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann“, sagt sie.

Offene Fragen über Mehrheit und Plätze

Die Pläne dürften in der Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember für heftige Diskussionen gesorgt haben, die mit dem Verlassen des Saals von Wilhelm Raidl (SPÖ) und Johannes Grötz (FPÖ) geendet hätten.

Da laut Jager eine Gemeinderätin entschuldigt war, eine weitere Person und sie selbst befangen waren (Jager ist aktuell stellvertretende Obfrau der Kulturinitiative, Anm.) und den Saal verließen, war am Ende nicht eindeutig klar, ob die benötigten zwei Drittel des Gemeinderates anwesend waren, um den Hauptmietvertrag mit der Raiffeisenbank zu beschließen. Deshalb setzte man für den 21. Dezember eine weitere Gemeinderatssitzung an. Dabei sollte der Punkt über den Hauptmietvertrag zwischen der Marktgemeinde und der Raiffeisenbank noch einmal verhandelt werden.

Bei der erneuten Gemeinderatssitzung gab es erneute Diskussionen. So erwähnte ÖVP-Gemeinderat Otto Fischer das Gerücht, dass statt der ursprünglich 120 geplanten Sitze nur mehr 90 geplant seien. „Was stimmt denn jetzt?“, fragte er. Vizebürgermeister Paul Kirchberger antwortete: „Das Bauliche ist nicht Teil des Vertrags.“

SPÖ-Gemeinderat Wilhelm Raidl fasste Fischers Argument auf und kritisierte: „Wir stimmen über einen Vertrag ab, obwohl noch nicht genau feststeht, was genau kommen soll und wie groß es wird.“ Das sei ein Risiko, das Raidl nicht mittragen möchte. Raiffeisenbank-Direktor Hubert Dikovits sagt gegenüber der NÖN: „Unser Wunschziel sind 120 Sitzplätze. Wir sind guter Dinge, mit Gewissheit kann man das aber erst sagen, wenn die Pläne fertig sind.“

SPÖ dagegen, eine ÖVP-Enthaltung

Vize Kirchberger argumentierte: „Das ist eine große Chance für uns.“ So könne das Projekt ein ähnlicher Erfolg wie in Pürbach werden. Raidl entgegnete: „Pürbach hat 15 Jahre gebraucht, um anzulaufen. Außerdem hatten die einen Berufsmusiker dabei, der die nötigen Beziehungen hat.“ ÖVP-Gemeinderat Christian Bock meinte: „Der Michael (Mittermeir, Anm.) ist seit 25 Jahren in der Künstlerbranche unterwegs. Er hat enorm gute Beziehungen.“

Der Tagesordnungspunkt wurde mit einer Enthaltung (Otto Fischer, ÖVP) und einer Gegenstimme (Wilhelm Raidl, SPÖ) mehrheitlich beschlossen. Der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Helmut Teuschl war entschuldigt, FPÖ-Gemeinderat Johannes Grötz war unentschuldigt nicht erschienen.