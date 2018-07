Für einen 65-jährigen Tschechen klickten in Großweißenbach die Handschellen.

Der Mann stahl am 10. Juli gegen 8.45 Uhr einen in Ottenschlag abgestellten und unversperrten VW Bus. Ein Zeuge bemerkte kurz darauf das Fehlen des Fahrzeuges und erstattete über einen Notruf Anzeige bei der Polizei. Der Mann nahm eigenständig die Verfolgung des gestohlenen Fahrzeuges in Richtung Zwettl auf.

Knapp zwanzig Minuten später konnten Polizeistreifen den flüchtigen Täter in Großweißenbach anhalten. Sie nahmen den Tschechen fest und übergaben den VW Bus dem anwesenden Besitzer.

Der 65-jährige Tscheche gab an, dass er sich das Fahrzeug lediglich für eine Fahrt bis zur tschechischen Grenze ausleihen wollte. Er wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.