Der tragische Unfalltod von Manuel Fürst (36) am 21. Juni macht nach wie vor betroffen. Seine beiden Söhne Kevin und David verloren dabei ihren Vater. Die Vereine, Firmen und Privatpersonen sind voller Anteilnahme, wollen den beiden Buben helfen und stellen daher kurzfristig einen Benefizabend auf die Beine.

Dieser findet am 16. Juli im FF-Haus Ottenschlag statt. Ab 17 Uhr unterhalten die Trachtenkapelle Ottenschlag sowie die „Party Kreiner“. Es gibt ein Kinderschminken sowie kulinarische Köstlichkeiten. „Der dabei erzielte Erlös sowie die Spenden, die auf das eingerichtete Spendenkonto eingehen, kommen der Familie Fürst zugute“, sagt Gernot Ruth von der Feuerwehr Ottenschlag, denn: „Uns ist es ein Anliegen, die Familie in der schweren Zeit zumindest finanziell zu unterstützen.“

Manuel Fürst stammte aus der Gemeinde Kottes und arbeitete in einem Fensterstudio in Krems. Er war mit seinem Motorrad am Heimweg von der Arbeit, als er unschuldig tödlich verunglückt ist. Manuel Fürst war in Ottenschlag beliebt, er zog bald nach seiner Hochzeit mit Gattin Jacqueline und den beiden Söhnen in das neu errichtete Haus in Ottenschlag.

Wer die junge Witwe und ihre beiden Söhne unterstützen will: Das Spendenkonto ist bei der Sparkasse Ottenschlag mit dem IBAN AT 632027200000933499 eingerichtet.

„Wir hoffen auf viele Besucher bei dieser Benefizveranstaltung, die natürlich die 3-G-Regelung einhalten müssen, denn alle Einnahmen und Spenden werden der Familie zur Verfügung gestellt“, erklärt Ruth.