Das Gedenkjahr 2018 nahm das Lehrerteam der Neuen Mittelschule Ottenschlag zum Anlass für eine Geburtstagsfeier „100 Jahre Republik Österreich“.

In zahlreichen Unterrichtsfächern wurde insbesondere auf die 8er- Jahre und somit auf die Entwicklung der 1. und 2. Republik bis heute Bezug genommen. Der weite Bogen der Darbietungen spannte sich von Musik und Tanz über Geschichte, Literatur und Technik hin bis zu den Menschenrechten, Kunst und Kultur.

Als besondere Highlights erwiesen sich der historische und szenische Rückblick auf das Jahr 1938 mit Originaltonausschnitten, Tanzdarbietungen zu Flower Power, Otto Waalkes und den Blues Brothers, die szenische Darstellung zu Astrid Lindgren und der Rechtschreibreform inklusive einem Kahoot (spieleorientierte Lernplattform) mit den Besuchern, Gedichte zu Krieg und Frieden und Fanny von Galgenberg. Der Schulchor und die Klassenchöre der 1. und 4. Klassen präsentierte Hits aus 1928 („Mein kleiner grüner Kaktus“), 1978 („It’s so easy“), 1958 („Lollipop“) und 1988 („Heal the world“).

Auch der Rückblick auf die erfolgreichen technischen Entwicklungen in Österreich und die Gründung der Hauptschule 1938 in Ottenschlag waren informative Programmpunkte. In der Ausstellung auf der Galerie bewunderten die zahlreichen Besucher – ca. 250 – die künstlerischen Arbeiten zu Gustav Klimt, Friedensreich Hundertwasser, Otto Waalkes, usw.

Die Gäste des Benefizabends ließen den Abend bei einem Buffet ausklingen. Die Hälfte der Einnahmen wird in die Tageswerkstätte Braunegg gebracht, mit der die Neue Mittelschule seit Jahren durch Schulbesuche gut vernetzt ist.