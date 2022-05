Bühne frei: Von Minis bis zu Maxis

Werbung

Ganze siebzig Musiker nahmen am Streicherkonzert „Fiddle Connection“ am Tag der niederösterreichischen Musikschulen in der Aula der Mittelschule Ottenschlag teil. Fiddle Connection ist ein Orchesterprojekt der Musikschulverbände Jauerling, Martinsberg, Ottenschlag, Paudorf und Wachau, welches heuer zum elften Mal stattfand.

Der Leiter des Musikschulverbandes Ottenschlag Mathias Hobel konnte zahlreiche Zuhörer begrüßen. Durch die Einteilung in drei Gruppen, die sich am Alter, Lernjahr und an den spieltechnischen Voraussetzungen orientieren, entstanden drei Orchester, die sich beim Konzert dem Publikum präsentierten. Das Ensemble der sogenannten Minis, das sind junge Streicher der Elementarstufe, wurde von Simon Prinz geleitet. Bei den Midis waren schon längere und anspruchsvollere Musikstücke zu hören. Den zweiten Teil des Konzerts absolvierte das große Orchester unter der Leitung der beiden Dirigenten Wolfgang Walter und Severin Endelweber.

Der Name Fiddle Connection ist in mehrfacher Hinsicht Programm. Viele Musiker haben schon oft mitgewirkt und unterstützen jetzt als erwachsene Amateure die Kinder und Jugendlichen im Orchester. Zur Aufführung wurde Musikliteratur aus unterschiedlichen Stilrichtungen und Epochen gebracht, darunter Werke von Johann Sebastian Bach, Philip Glass und Leonhard Cohen sowie Filmmusik aus Frozen. Durch das Programm führte Beate Hörth, die frühere Leiterin des Musikschulverbands Ottenschlag. Das Konzert wird am 7. Mai in der Mittelschule Fürth nochmals aufgeführt.

