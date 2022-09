Ottenschlag Damals bei uns: Die Renovierung der Kirche

Foto: privat

N achdem die Männer am 28. Juli 1981 fleißig an der Renovierung der Kirche in Ottenschlag gearbeitet hatte, hatten sie sich das Bier zum Feierabend natürlich verdient.