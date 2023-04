„Die Geggis“ - Kindermusical auf Waldviertler Kammerbühne

Über dreihundert Kinder haben sich bei drei Vorstellungen in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag über das Kindermusical „Die Geggis“ erfreut. Die Schauspieler des „Schmetterlinge Kindertheater“ spielten eine sehr liebevolle Version einer Geschichte von Maria Lobe. Die grünen Sumpfgeggis und die roten Felsgeggis sind miteinander verfeindet, ohne einander je begegnet zu sein. Aus eine Zufallsbegegnung der Kinder Rokko und Gil entsteht nach einer Kennenlernphase eine Freundschaft. Dieser Freundschaft müssen sich zuletzt auch die Oberen, das sind Onkel Babo und Tante Odumei fügen. Anke Zisak spielte in Ottenschlag den Rokko und den Onkel Babo. Doris P. Kofler agierte als Gil und Tante Odumei. Erzähler und Musiker waren Heinz Jiras und Klaus E. Kofler.

