A capella vom Feinsten – das sind „Die Vierkanter“. Seit 25 Jahren arbeiten Alois und Leo Röcklinger, Martin Pfeiffer und Stefan Rußmayr musikalisch, textlich und (schau)spielerisch zusammen. Das neue Programm „Black outsch a-cappellypse wow“ haben sie sich zum silbernen Jubiläum selbst gewidmet.

Am Samstag, 17. Juli, traten sie nun auf Einladung der Kulturinitiative Ottenschlag (KIO) in der Aula der Mittelschule Ottenschlag auf. Michael Mittermeir, der Obmann der KIO, konnte dazu zahlreiche Besucher begrüßen.

Von den Beatles bis zu den „Minions“

In Blackoutsch nahmen sie am Samstag nicht nur das Leben ohne Strom unter ihre liebenswerte Betrachtung, sondern unter anderem auch die Unterwanderung der Musikszene durch die „Minions“, den Besuch der Beatles bei ihrem Opa, die Reisighackmaschine und Amore – über die Liebe.

Es war eine abwechslungsreiche Bühnenshow mit hervorragendem a capella-Sound, jeder Menge Spaß und bester Unterhaltung für die Zuseher. Das Motto der Vierkanter an diesem Abend: „Ist das Wetter mal nicht heiter, mit a capella kommst du weiter“.

Die Mostviertler Gruppe trifft mit ihrem zehnten Bühnenprogramm den aktuellen Zeitgeist. Sie verbindet dabei hochwertige Musik mit guter Unterhaltung. Durch die herrschenden Umstände konnte sie die letzten Monate nutzen, um sehr viel zu proben – mehr war ja leider auch nicht möglich. Im Mai begannen wieder die Auftritte, und bis Anfang November werden die Musikkabarettisten noch zahlreiche Gelegenheiten haben, sich zu präsentieren.

Im Waldviertel sind sie am 14. August auf der Klangburg Rappottenstein und am 24. September im Stadtsaal Zwettl zu sehen und zu hören. Dazwischen sind auch einige Auftritte bei „Narrisch guater Sommer“ in ORF 2 vorgesehen. Weitere Tourstopps führen durch ganz Ostösterreich und nach München.