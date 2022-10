Ottenschlag Drei neue Schulräte ernannt

Foto: privat

S chulqualitätsmanager Fritz Laschober (Mitte) verlieh am 20. Oktober bei einer Feier im Gasthaus Adam in Kirchschlag an drei verdiente Pädagogen der Neuen Mittelschule Ottenschlag den Titel „Schulrat“.