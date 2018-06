Nach ihrem ersten Auftritt in Ottenschlag spielte die Austropop-Band noch einmal dort, diesmal in der Halle des Autohauses Meisner. Sie präsentierten ihre neue CD.

Nach der positiven Resonanz im Vorjahr organisierten die Kulturinitiative und der USC Ottenschlag wieder gemeinsam das Summer Opening in der Halle des Autohauses Meisner.

Da die Austropop-Band „echt guad“ aus dem Raum Zwettl schon beim ersten Auftritt in Ottenschlag das Publikum begeisterte, entschlossen sich die Veranstalter, diese nochmals zu engagieren. Und sie machten auch diesmal ihrem Namen alle Ehre. Mit 15 neuen Songs gegenüber dem vorjährigen Programm und einigen Eigenkompositionen von ihrer neuen CD „ois leiwand“ spielten sie sich aufs Neue in die Herzen der Zuhörer.

150 Gäste feierten die Austropop-Hits

Initiator Reinhard Hofbauer konnte etwa 150 Gäste begrüßen, wobei – wie bei den meisten Veranstaltungen der Kulturinitiative – die auswärtigen Besucher in der Mehrheit waren. Er dankte Martin und Birgit Rehberger besonders, denn sie ermöglichten dieses Event in ihrer Halle, die sie dafür ausräumen ließen.

Auch die Zusammenarbeit von Kulturinitiative und USC Ottenschlag funktionierte hervorragend: Die Funktionäre wussten ohne viele Besprechungen, was zu tun ist. In einer Halle ohne jeglicher Infrastruktur ist das ein großer logistischer Aufwand.

Bei der Veranstaltung konnten die Organisatoren auch auf die Hilfe der Gemeinde und vor allen der Neuen Mittelschule Ottenschlag zählen. Von der Schule stammten beispielsweise die Bühne, die meisten Stehtische und die Musikanlage, über die Reinhard Hofbauer im Anschluss an die Band noch Austropop von CDs und mp3s spielte.