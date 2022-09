Ein Teich zum Entspannen: Neugestaltung fast abgeschlossen

Einem entspannten Tag am Ortsteich in Ottenschlag steht nichts mehr im Wege. Im Frühjahr wurde mit der Neugestaltung des Areals begonnen, die jetzt so gut wie abgeschlossen ist. Zu den Neuerungen zählen neue Tische, Bänke und Mülleimer, eine Badeplattform sowie naturnahe Bepflanzungen rund um den Teich.

Mit Unterstützung der LEADER-Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau wurde eine Landschaftsarchitektin beauftragt, um ein Gesamtkonzept für das Areal zu erstellen. Ziel war es, die einzelnen Freiraumbereiche gestalterisch zu einem Ganzen zusammenzuführen, ökologische Kreisläufe zu berücksichtigen und die Biodiversität zu fördern. „Der Fokus des Projektes lag vor allem auf der Stärkung der natürlichen Ressourcen und der Erholungsqualität“, betont LEADER-Geschäftsführer Thomas Heindl.

Ziel ist es, dass alle möglichen Altersgruppen das Areal uneingeschränkt und barrierefrei nutzen können. Auch die Wege wurden nämlich erneuert. Momentan befinden sich die Arbeiten auf der Zielgeraden, ausständig ist nur noch das Setzen von bis zu 70 Bäumen. Die LEADER-Region unterstützte den touristischen Teil des Projekts der Marktgemeinde Ottenschlag mit knapp 100.000 Euro. Obmann Dieter Holzer erwartet sich positive Auswirkungen auf die regionale Identität und auf die Wertschöpfung.

