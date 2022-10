Feier nachgeholt: So ein Theater

„Ein Jahr verspätet, können wir heute die offizielle Eröffnung der Waldviertler Kammerbühne durchführen“, erklärte Michael Mittermeir, der Intendant des Theaters und Obmann der Kulturinitiative Ottenschlag (KIO) bei der Feier am Samstag, 1. Oktober. Bereits am Nachmittag hatten die Besucher beim Tag der offenen Tür die Gelegenheit einer Führung durch die Räume und sahen alle technischen Möglichkeiten, die das Theater mit gediegener Atmosphäre bietet. Viel Beachtung fand die neu geschaffene „Wall of Fame“, wobei auf der Westwand des Foyers die Schauspieler vorgestellt werden, welche in der Bühne bereits aktiv waren.

Das Duo Vielfalt sorgte für die musikalische Umrahmung des Nachmittags. Die Schauspieler vom Dinner Varieté Pronto Pronto umsorgten gemeinsam mit dem Team der KIO die Gäste.

Gleichzeitig wurde an diesem Tag die neue Spielsaison der Waldviertler Kammerbühne gestartet. In 66 Vorstellungen werden bis Mai 2023 verschiedenste Produktionen in unterschiedlichen Genres dem Publikum angeboten. Theater, Musik, Kabaretts, Ausstellungen und ein umfangreiches Kinderprogramm stehen auf dem Plan und sind im neuen Folder oder auf der Homepage nachzusehen.

Die offizielle Eröffnung wurde, wie es sich für ein Theater gehört, mit einem bunten Programm gestartet.

Beim offiziellen Teil der Feier zeigte sich Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner erfreut darüber, dass im Namen der Bühne das Wort Waldviertel enthalten ist. Für den neuen Bezirkshauptmann Markus Peham war der Termin eine erfreuliche Aufgabe an seinem ersten Arbeitstag im Bezirk Zwettl. Bürgermeister Paul Kirchberger sicherte der KIO weitere Unterstützung zu.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.