Feuerwehr feierte Sommerfest

„Danke an alle, die mitgeholfen haben, und vor allem die vielen Besucher, die uns die Treue gehalten haben und nach zwei Jahren Pause wieder so zahlreich zum Sommerfest nach Ottenschlag gekommen sind“, so Feuerwehrkommandant Elmar Ruth.

„ Hannah “ sorgte mit ihrer Show am Freitagabend für Begeisterung im vollen Festzelt, sodass sogar Besucher auf den Tischen standen. Davor und danach sorgten die Grubertaler aus Tirol für gute Stimmung.

Das Teichclubbing im neuen Discozelt wurde gut angenommen und dauerte länger als geplant. Ein buntes Programm gab es beim Kindernachmittag am Samstag: viel Spaß mit Kinderliedermacher Bernhard Fibich , ein Bewegungsprogramm mit der Challenge-Disc der Sportunion NÖ, das Kinderschminken und viele abwechslungsreiche Fahrgeschäfte im Vergnügungspark.

Abends dann gute Unterhaltung mit den Partykrainern. Die Trachtenkapelle Ottenschlag, das Riesenwuzzlerturnier, die vielen Preise beim Sommerfestquiz und Andreas und seine Oberkrainer sorgten am Sonntag für Stimmung.

