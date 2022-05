Frühjahrskonzert: Nach 823 Tagen wieder musiziert

Werbung

„823 Tage mussten Musiker und Musikinteressierte warten, ehe wieder ein Konzert der Trachtenkapelle Ottenschlag durchgeführt werden konnte“, verlautbarte Obmann Lukas Haider-Stern bei seiner Begrüßung zum Frühjahrskonzert in der Turnhalle des Schulzentrums.

Die vielen Besucher konnten an diesem Abend ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm genießen. Klassische Blasmusik mit Marsch, Polka und Walzer hatte mit „Mein schönes Niederösterreich“ von H. Gsenger, „Feuerfest“ von Josef Strauss, der „Brinpolka“ von Karel Hulak, dem „Im Eilschritt nach St. Peter“ von Alexander Maurer und „Halt mich fest“ von Norbert Rabanser ebenso Platz wie Sinfonisches, Schlager und Rock’n’Roll. Ein Lob vom Bezirkskapellmeister bekam das Ensemble für die Aufführung des fast 20 Minuten dauernden Werks „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer. „Das ist nicht einfach zu spielen und durch seine Länge eine Herausforderung für die Musiker“, meinte Josef Weber.

Mit „Cassiopeia“ von Carlos Marques wurde ein sinfonisches Gedicht intoniert. Bei „Best of Rainhard Fendrich“ und „Elvis in Concert“ wurden die bekanntesten Stücke der beiden Musikgrößen dem Publikum präsentiert. „Bugatti Step“ von Jaroslav Jezek ist ein Werk für vier Klarinetten und Orchester, bei dem Corinna Bayreder, Eva Hackl, Marlene Hörhan und Stephanie Rehberger als Solistinnen ihr Können zeigten. Als Zugabe hatte Kapellmeister Wolfgang Hackl den Marsch „Hochwaldklänge“ ausgewählt, gewidmet dem Komponisten dieses Werks Rudi Hofbauer und dem langjährigen Obmann Paul Lenauer, die beide in der langen konzertlosen Zeit verstorben sind. Den Abschluss des Konzerts bildete der „Deutschmeister Regimentsmarsch“.

Abzeichen konnten überreicht werden

Als Moderatorinnen des Abends waren Ulrike Höllmüller und Stephanie Rehberger tätig. Eine Besonderheit der Trachtenkapelle Ottenschlag ist es, dass eine große Anzahl von Kapellmeistern in und mit dem Ensemble tätig sind. Beim Frühjahrskonzert standen Wolfgang Hackl, Eva Hackl, Christopher Holzer, Simone Gölß und Astrid Mosgöller am Dirigentenpult. Die Musiker haben in diesem Jahr noch mehrere Auftritte am Programm: Die Ständchenaktion am 16. Juni in den Katastralgemeinden und am 18. Juni in Ottenschlag, ein Dämmerschoppen am 8. Juli und ein Auftritt beim Sommerfest stehen als Nächstes an.

Bezirkskapellmeister Josef Weber konnte gemeinsam mit Obmann Lukas Haider-Stern zahlreiche Auszeichnungen übergeben. Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze erhielten Jasmine Gerstbauer (Querflöte), Niklas Bock (Schlagzeug), Lara Bock (Trompete) und Franziska Jäger (Trompete). Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber wurde an Alexander Roth (Tenorhorn) übergeben. Die Ehrenmedaille des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes in Silber für 25-jährige aktive Tätigkeit als Musiker wurde an Doris Trondl und Simone Prinz überreicht. Mit der Medaille in Gold für 40-jährige Tätigkeit wurde die frühere Obfrau der TKO, Karin Schierhuber, ausgezeichnet.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.