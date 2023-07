Gitarrenbaukurs widmet sich Technik des alten Meisters Hernandez

Bereits zum elften Mal findet der vom Meister Tobias Braun geleitete Gitarrenbaukurs in Ottenschlag statt. Neun Teilnehmer aus verschiedenen Ländern bauen sich in den zwei Kurswochen eine eigene Gitarre. Voraussetzung sind Kenntnisse im Umgang mit Hobel und Ziehklinge sowie in der feineren Holzbearbeitung. Für jene, die noch nicht soviel Erfahrung haben, gibt es die Möglichkeit sich ihren Wunsch mit einer Art Bausatz und teilweise vorgearbeiteten Teilen zu erfüllen. Einige Teilnehmer waren schon mehrmals bei einem Kurs in Ottenschlag dabei.

„Der Duft von Holz und Leim in der Werkstatt, die Ausübung des Hand-Werks, der Erfahrungsaustausch und die intensive Zusammenarbeit ergeben eine eigene Atmosphäre, die oft zu langjährigen Freundschaften führt“, so Kursleiter Tobias Braun. So kommen während der beiden Kurswochen immer wieder ehemalige Teilnehmer zu Besuch. Sie sind alle im Klub der „Guitarreria Ottenschlag“ wie auf einer Schürze verzeichnet ist, die jeder Teilnehmer erhält. Seit Beginn werden die Gitarrenbauer von Helga Wimmer im Schlossheurigen bestens versorgt. Sie sind in verschiedenen Quartieren in der Gemeinde untergebracht.

Der 150. Geburtstag des spanischen Gitarrenbaumeisters Santos Hernandez war der Grund dafür, dass sich Tobias Braun mit den von diesem „Gott der Gitarrenbaukunst“ verwendeten Bautechniken beschäftigte. Dabei fand er heraus, dass dieser mit einer speziellen Arbeitsplatte eine eigene Bauweise entwickelt hatte. Braun konstruierte diese Platte nach und verwendet sie nun beim Kurs in Ottenschlag. Er hat auch bei einem Buch von Alberto Martinez über Santor Hernandez mitgewirkt.