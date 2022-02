Großer Erfolg mit Vintage-Hits

„The stylish OldSchoolBasterds bring the sound of Rock & Roll Music back to life“ – dieses Statement findet man auf der Homepage dieser steirischen Band, die ihr 10-Jahres-Jubiläum in Ottenschlag feierte. Und die Ankündigung ihres Konzerts „Back in time“ lockte viele Besucher in diesen tollen neuen Saal in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag. Auch die gesamte Performance der fünfköpfigen Band versetzte die Gäste zurück in die 50er-Jahre, eben „back in time“ – sowohl mit ihrer adretten Kleidung als auch mit der ausschließlich in sehr gutem Englisch gehaltenen Moderation von Sänger „Stanley Basterd“.

Mit der Standard-Besetzung der 50er-Jahre – Piano, E-Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug, Gesang – setzte die Band den Sound der damaligen Zeit authentisch um, und auch die Abmischung der Instrumente plus Gesang über die Tonanlage war perfekt.

Dementsprechend sehr gut war die Stimmung im Publikum. Mit „Long Tall Sally“ von Little Richard, „Volare“ von Dean Martin und Paul Ankas „Diana“ wurden die Fünfziger-Jahre stilgerecht eingeleitet. Leider vermisste man das erwartete Rock‘n’Roll-Feuerwerk, das nach zahlreichen weniger bekannten Songs – u. a. einige von Ray Charles – erst mit Chuck Berrys „Johnny B. Goode“ und Fats Dominos „I’m walking“ erfüllt wurde.

Als erste Zugabe erklang „Wipe Out“, ein Instrumental-Hit der Surfaris aus dem Jahr 1963. Der Höhepunkt des gesamten Konzerts war schließlich die „Unchained Melody“ der Righteous Brothers, bei dem der Sänger seine Stimme in faszinierende Höhen trieb.

Nach dem abermaligen frenetischen Applaus gab es noch eine a-cappella-Zugabe – nur begleitet mit Bass und Snare-Drum.

