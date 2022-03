Hilfe für Kriegsflüchtlinge

Jegliche Art der Hilfe wird in diesen schwierigen Zeiten benötigt. Der Krieg in der Ukraine treibt zahlreiche Menschen in die Flucht, auch nach Österreich. Yana Heindl hat deshalb eine Initiative gestartet und möchte den ukrainischen Landsleuten, die in der nächsten Zeit als Kriegsflüchtlinge in unsere Region kommen, helfen.

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion