Eingebettet in das 50. Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Ottenschlag, wurde am Samstag, 28. Juli, ein zweites großes Jubiläum gefeiert: „70 Jahre Trachtenkapelle Ottenschlag“, von allen nur TKO genannt. Und das mit viel Musik und – erfreulich – wenig Reden.

Der Festakt begann mit einem beeindruckenden Einmarsch der Gastkapellen am Festgelände, die der „Jubilarin“, die von Stabführer Clemens Lagler angeführt wurde, ihre Aufwartung machten. Mit dabei waren die Kapellen C.M. Ziehrer Zwettl, Schönbch, Grafenschlag, Bad Traunstein, Echsenbach, Großengersdorf, Arbesbach, Groß Gerungs, Sallingberg, Kirchschlag-Scheib, Martinsberg, Gutenbrunn und Purk.

Kommentiert wurde das Aufspiel der Hunderten von Musikern vom Obmann der TKO, Lukas Haider-Stern („Das ist das schönste Geschenk!“), der anschließend auch die zahlreichen Festgäste begrüßte.

Fantastische Stimmung herrschte beim Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Ottenschlag, welches heuer bereits zum 50. Mal über die Bühne ging.

Die beiden Jubiläen – 50 Jahre Sommerfest, 70 Jahre Trachtenmusikkapelle – seien ein schönes Zeichen für das funktionierende Vereinsleben in der Gemeinde, betonte Bürgermeisterin Christa Jager. „Teamgeist und Gemeinschaftssinn werden nicht nur im eigenen Verein großgeschrieben – das ist sehr wertvoll“, meinte Jager. Sie dankte der TKO, die erst im Vorjahr den Andreas Maurer-Sonderpreis in Empfang nehmen konnte, für ihre vielen Auftritte und musikalischen Ausrückungen.

Auch für Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war der Anblick der vielen aufmarschierten Musikerinnen und Musiker ein beeindruckender. „Der Zusammenhalt ist hier nicht nur in der Gemeinde, sondern über Gemeindegrenzen hinaus zu spüren“, würdigte Teschl-Hofmeister das „Generationenzusammenspiel“ und das Hochhalten von Traditionen, die dazu beitragen, dass sich die Jugend verwurzelt und zuhause fühle. „Das Engagement in freiwilligen Organisationen wie der Feuerwehr oder der Musikkapelle kann sehr viel gegen die Abwanderung beitragen“, betonte die Landesrätin.

Gute Nachwuchsarbeit macht Hoffnung

Der NÖ Blasmusikverband umfasst 492 Kapellen mit über 25.000 Musikern, knapp 50 % von ihnen sind weiblich, über 60 % unter 30 Jahre, präsentierte Landeskapellmeister-Stellvertreter Gerhard Schnabl, selbst einmal Kapellmeister der Ottenschlager, interessante Zahlen. „In Ottenschlag stimmt das Verhältnis. Das ist ein Zeichen für die gute Nachwuchsarbeit, das macht Hoffnung auf morgen“, meinte Schnabl.

Nach einem kleinen, kompakten musikalischen Rückblick auf die letzten 70 Jahre in der Trachtenkapelle formierten sich alle Musiker zu einer – vorher nicht geprobten – Marschfigur, die sie bravourös meisterten. Anschließend führten sie den Festzug in das Festzelt an, wo noch zünftig weitergefeiert wurde.

Die einzelnen Musikstücke, die zur Auflockerung des Festaktes dargeboten wurden, wurden von Ottenschlags Kapellmeister Wolfgang Hackl, Bezirkskapellmeister Josef Weber, Simone Göls, Astrid Schierhuber und Landeskapellmeister-Stellvertreter Gerhard Schnabl dirigiert.