Kabarett: Trio beeindruckt

Hervorragendes Kabarett mit vielen witzigen Pointen bot die Waldviertler Kammerbühne am 20. Februar in den „Kaffeehausg’schichten“.

Im Kaffeehaus erzählt der Herr Sektionschef (Michael Türk) dem Herrn Kammersänger (Johann Radon) von seinem Italien-Urlaub, den er bei einem Schüttelreim-Preisausschreiben gewonnen hat, und versucht, sein Gegenüber von der Schüttelreimkunst zu überzeugen.

Der geistig etwas beschränkte Ober Franz wird gespielt von Intendant Michael Mittermeir, der sich diese Rolle perfekt auf den Leib geschrieben hat. Das beweist er erstmals, als der Sektionschef mit ihm über Wirtschaft reden will, indem er Wörter durch falsche Betonung komplett missversteht – wie im bekannten Beispiel der „Blumento-Pferde“ (Blumentopf-Erde). Als Sektionschef Michael Türk dem Ober Michael Mittermeir eine Kleinkreditaktion empfehlen will und dieser fragt, woher das Geld käme, folgen die vergeblichen Erläuterungen des Welthandels, die beim Ober nur einfältige Reaktionen hervorrufen. Mit einer Diskussion über die Ehe geht es in die Pause.

Auch im zweiten Teil gibt es für das zahlreich erschienene Publikum bei den häufigen Missverständnissen und Wortspielereien viel zu lachen. Dazu werden großartige Lieder geboten wie Georg Kreislers witzige „Telefonbuchpolka“. Abschlusslied war der „Sperrstund-Blues“ vom Trio Wien, das am 4. März zu Gast ist. Der Forderung des begeisterten Publikums nach einer Zugabe kommen die drei begnadeten Schauspieler mit Georg Danzers „Jö schau“ nach.

Für das Kabarett gibt es vier weitere Vorstellungen: am 5. März, 15. April und 7. Mai – jeweils um 19. 30 Uhr – sowie am 29. Mai um 15 Uhr.

