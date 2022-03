Kindertheater: Statt Pippi kam Pinocchio

Voller Erfolg für das Kindertheater in Ottenschlag, und das, obwohl die Organisation der drei Aufführungen am 4. und 5. März anfangs unter keinem guten Stern stand. Ursprünglich war „Pippi Langstrumpf“ geplant, doch wegen einer Erkrankung der Hauptdarstellerin bot das dafür engagierte Theater Tabor das Stück „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ an. Am Vortag der ersten Aufführung erreichte Intendant Michael Mittermeir jedoch die Hiobsbotschaft, dass das Ensemble wegen einer Corona-Infektion nicht spielen könne. In dieser misslichen Lage fand er Hilfe beim Kabarett Niedermair, welches ihm die junge Wiener Schauspielerin Sophie Berger mit ihrem Kinderprogramm „Pinocchio“ vermittelte, die auch beim Kultur4kids-Podcast zu hören ist.

Ihr kurzfristiges Engagement erwies sich aber als Volltreffer. In dem knapp einstündigen Stück von Holger Schober spielte sie nicht nur die lebende Holzpuppe Pinocchio und deren Papa, den Tischlermeister Gepetto, sondern schlüpfte auch blitzschnell in etliche weitere Rollen. Beeindruckend war, wie sie diese mit unterschiedlichen Stimmlagen und vollem Körpereinsatz ausdrückte.

Verkörpert wurden die Personen und Tiere der Handlung durch einfachste Requisiten wie Werkzeuge und Holzklötze oder durch einen sprechenden Hut und eine Weste für Papa Gepetto. Dazu bot Sophie Berger auch witzige Pointen und fügte gekonnt kurze Passagen bekannter Lieder ein.

Bereits vor der fast ausgebuchten öffentlichen Vorstellung am Samstagnachmittag waren am Freitag bei zwei Vorstellungen etwa 200 Kinder von den Volksschulen Bad Traunstein, Grafenschlag, Kirchschlag-Ottenschlag, Kottes und Sallingberg zu Gast. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei, und auch die Rückmeldungen der begleitenden Lehrerinnen waren äußerst positiv.

