Koryphäe am Werk: Wenn die Zither spielt

Werbung

35 Freisaiten und fünf Griffbrettsaiten hat die Konzertzither, mit der Gerlinde Tiefenbacher aus Ottenschlag ihr Publikum bestens unterhält.

Seit Beginn des Projekts „Mahlzeit“ des Waldviertler Kernlands ist sie in den verschiedenen Gasthäusern dabei. Nach dem von den Senioren eingenommenen Mittagessen spielt Gerlinde auf der Zither oder mit der Gitarre, und gemeinsam werden bekannt Lieder gesungen. Daneben liest sie Gedichte aus eigener Feder oder jene von den Kollegen der Ottenschlager Lyriker. Das ist nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Volkskultur.

Die Zither ist ein Saiteninstrument, wie zum Beispiel auch Geige und Gitarre. Bei den rund 40 Saiten dieses Instruments muss man schon beim Stimmen ein besonders gutes Gehör haben. Die Tonhöhe jeder einzelnen Saite muss passen, sonst klingt es schräg. Beim Spielen hat Gerlinde Tiefenbacher am Daumen der rechten Hand einen Zitherring, mit dem die Melodiesaiten angeschlagen werden. Drei weitere Finger der rechten Hand spielen die Begleitung und den Bass. Die Finger der linken Hand greifen die Melodien. Klänge können einstimmig, zweistimmig und sogar dreistimmig erzeugt werden.

Gerlinde Tiefenbacher ist seit 2015 meist als Solokünstlerin unterwegs, hat aber seit 1978 mit und in vielen Gruppen gespielt, einige gegründet und geleitet. Beim Spielen in Gruppen kommen auch andere Instrumente wie Hackbrett, Gitarre, Geige und Bassgeige zum Einsatz.

Über 50 Musiker im Zitherspiel unterrichtet

Auftritte gab es neben dem Mahlzeit-Projekt bei Muttertagsfeiern, Seniorentagungen, Schulaufführungen, in Gasthäusern, Seniorenheimen, Krankenhäusern und in den Kuranstalten. Gerlinde Tiefenbacher spielt seit 1957 Zither und hat ab 1984 in den Musikschulen Ottenschlag, Zwettl, Traunstein und Martinsberg Zither, Gitarre, Hackbrett sowie musikalische Früherziehung unterrichtet. Rund fünfzig Musiker hat sie dabei auf der Zither ausgebildet und mit vielen von ihnen auch bei öffentlichen Auftritten gespielt.

Das Zitherspiel ist seit dem „Harry Lime Theme“, gespielt vom Heurigenmusikanten Anton Karas im Film „Der dritte Mann“, weltbekannt. Hauptsächlich wird das Instrument in Österreich, Bayern und der Schweiz in der Volksmusik verwendet. Varianten gibt es auch in China, Japan, Korea, Estland, Finnland, Iran und Indien. In Österreich gibt es heute nur noch vier, weltweit etwa fünfzehn Zitherbauer, meist nebenberuflich. Für Tiefenbacher ist es ein Vergnügen, wenn sie mit ihrem Spiel auf der Zither Menschen Freude bereiten kann.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.