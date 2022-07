Mehr Bauplätze sind in Planung

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Der Bericht über geplante Baulanderweiterungen war ein wichtiger Tagesordnungspunkt bei der Sitzung des Gemeinderats der Marktgemeinde Ottenschlag am 30. Juni. Zur Verfügung stehende Bauplätze sind eine wichtige Voraussetzung, um zusätzliche Gemeindebürger zu gewinnen.

Im Bereich östlich des Freizeitzentrums Oberer Teich soll hinter der Falkenhayngasse eine weitere Siedlung mit einer Straße und zahlreichen Bauplätzen aufgeschlossen werden. Eine andere Möglichkeit für Wohnbauflächen ergibt sich im Bereich südwestlich des Unteren Teichs zwischen Haltergraben und Pöggstaller Straße. Bürgermeister Paul Kirchberger erläuterte die Planungen und stellte fest, dass bis zur Umsetzung der Projekte noch mehrere Schritte zu vollziehen sind.

Neben der Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer sind Auflagen der Raumordnung und der Forstverwaltung zu erfüllen. Der Gemeinderat beschäftigte sich außerdem mit mehreren Punkten, in denen es um Aufsandungsurkunden ging. Der Bereich um das Schulzentrum wurde neu vermessen, und es galt die Grundlagen für die Eintragungen ins Grundbuch zu beschließen. Ein Gestattungsvertrag mit der Gebäudeverwaltung des Landes ermöglicht es, das seit 1. Juli leer stehende Schloss zumindest teilweise zu nutzen. Gärtnermeister und Gemeinderat Reinhard Laher berichtete über seine Planungen zur Errichtung von Urnengräbern am Friedhof. Beschlossen wurde auch die Vorfinanzierung der Verlegung von Glasfaserkabel im Bereich der Bauarbeiten an der B 36.

