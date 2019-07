Für seine Hochzeit ließ sich das Brautpaar Bernhard Strohmer und Katharina Mayer etwas ganz Besonderes einfallen: Sie fuhren mit einem Husky-Schlitten zur Trauung im Schloss Ottenschlag.

Der gebürtige Groß Gerhartser, Bezirk Waidhofen, besitzt neun Huskys und fährt mit ihnen Schlitten. „Es ist eine Leidenschaft von Katharina und mir“, sagt der 35-Jährige im Gespräch mit der NÖN. Zweieinhalb Jahre sind er und Katharina ein Paar. Er lernte seine Braut in einer Zwettler Tierklinik kennen „Ich bin mit meinen Huskys dort gewesen. Wir blieben auf Whatsapp und Facebook in Kontakt. So führte eines zum anderen“, sagt Strohmer.

Ich befürchtete, dass es mit Katharinas Kleid auf dem Schlitten heikel wird. Sie sagte zur Idee aber gleich Ja. Bernhard Strohmer

Die 29-jährige Katharina Mayer stammt aus Thaua bei Allentsteig. Mittlerweile zogen die beiden in einen Vierkanter nach Ottenschlag, wo auch Strohmers Huskys auf 3.000 Quadratmeter herumtollen können.

Wie er zu diesem Hobby gekommen sei? „Ich war schon als Jugendlicher von Huskys und Hundeschlitten fasziniert“, sagt Strohmer. Die Initialzündung kam mit einem Abenteuerfilm über einen Hundeschlitten-Fahrer: „Als ich ‚Antarctica‘ mit Paul Walker gesehen habe, war die Sache gegessen“, sagt Strohmer lachend.

Mit seinen Hunden nahm Strohmer auch schon an Rennen teil. Mittlerweile fährt er selbst nur mehr hobbymäßig. „Ich genieße es, im Winter draußen in der Natur mit den Hunden unterwegs zu sein“, sagt er. Auf die Idee, mit den Huskys zur Trauung zu fahren, brachte ihn eine befreundete Züchterin. „Anfangs befürchtete ich, dass es mit Katharinas Kleid ein wenig heikel wird. Sie war aber auf Anhieb von der Idee begeistert“, sagt der Bräutigam.

Husky trug auch Ringe

Die Hochzeitsgäste staunten jedenfalls nicht schlecht, als die beiden mit dem Gespann am 18. Juli in den Schlossgarten in Ottenschlag einfuhren. Der Schlitten selbst hatte Rollen an der Unterseite, sodass ihn die sechs Huskys auch ohne Schneefahrbahn ziehen konnten.

Bernhard Strohmer stand auf dem Kart hinten, während seine Katharina vor ihm Platz nahm. Nach einer kurzen Runde vor dem Schloss zog das Brautpaar so in den Garten ein. Nach einer Fotorunde wurden die Huskys versorgt und am Gartenrand angebunden. Von dort konnten sie die Trauung im Innenhof des Schlosses beobachten.

Einen besonderen Auftrag hatte Husky „Marley“. Er trug die Ringe, die auf einem kleinen Kissen an einem Geschirr an seinem Rücken befestigt waren.