Laut Polizei war der 54-Jähriger Motorradfahrer von Ottenschlag kommend in Richtung Elsenreith unterwegs. Der 16-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt in die entgegengesetzte Richtung und dürfte aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur gelangt sein. Die beiden krachten frontal zusammen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurden sie in Landesklinikum Amstetten sowie in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.