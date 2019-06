Der Groß Gerungser war am 21. Juni gegen 21.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L78 von Ottenschlag in Richtung Kottes unterwegs. Dabei dürfte er, so die Polizei, aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Bike verloren haben und in Folge gestürzt sein. Er wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C2 nach Krems geflogen.

Die L78 war zwischen 21.40 Uhr und 22.15 Uhr gesperrt.