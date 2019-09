Bürgermeisterin Christa Jager freute sich bei der Begrüßung, dass mit der Eröffnung von Bauhof und Altstoffsammelzentrum am 22. September „ein Großprojekt“ abgeschlossen werden konnte. Sie erklärte, dass der alte Bauhof zu klein geworden war. Auch das Altstoffsammelzentrum, das auf mehrere Orte aufgeteilt war, sei nicht mehr zeitgemäß gewesen.

Im Frühjahr 2016 wurde der Grund vom Stift Göttweig angekauft. Parallel dazu wurde mit der Planung begonnen - gemeinsam mit Bauhofleiter Willi Wagner, Amtsleiterin Jutta Sandler und Vizebürgermeister Paul Kirchberger. Die Gesamtbauleitung lag bei Architekt Manfred Koppensteiner. Baubeginn war im November 2016. Im Frühjahr 2017 folgte der Lagerplatz und im Sommer 2018 wurden die Containerstellplätze errichtet. Die Außenanlagen wurden im Herbst 2018 in Angriff genommen, der Abschluss erfolgte im Frühjahr 2019 mit den Asphaltierungsarbeiten. Zu den Gesamtbaukosten von 1,2 Millionen Euro steuerte das Land NÖ 550.000 Euro bei.

Brandweiner als „Mesner“ bei Segnung

Christa Jager betonte, dass die Facharbeiter aller Firmen ausgezeichnete Arbeit geleistet hätten. Sie dankte auch den vielen Freiwilligen der Sektion Wandern-Schilauf und den Gemeindebediensteten für die Verköstigung der Gäste sowie der „Böhmischen“ Ottenschlag für die musikalische Umrahmung.

Bezirkshauptmann Michael Widermann stellte fest: „Das Altstoffsammelzentrum ist eine Wertschöpfungsfabrik.“ Dessen Errichtung sei eine vorausschauende Entscheidung gewesen, verbunden mit Nachhaltigkeit.

Die offizielle Eröffnung nahm Gerhard Karner, der zweite Präsident des NÖ Landtags, vor: „Ich halte es für besonders, dass an einem Sonntagnachmittag bei so einer Eröffnung, die ja nicht viel Glamourfaktor hat, so viele Leute zusammenkommen. Das zeigt, dass es ein gelungenes Projekt für die Zukunft ist, und zeigt auch, dass die Partnerschaft zwischen Land und Gemeinden funktioniert - im Sinne der Bevölkerung.“

Pfarrer Andreas Hofmann segnete schließlich die Anlage. Als „Mesner“ nahm er sich dazu Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner zu Hilfe. Anschließend wurden die Ehrengäste - darunter auch viele Bürgermeister der Nachbargemeinden - von den Bauhofmitarbeitern durch die Anlage geführt.

Zu den Klängen der „Böhmischen“ Ottenschlag und bestens bewirtet von der Sektion Wandern-Schilauf der Turn- und Sportunion klang die Veranstaltung gemütlich aus.