Pointen-Garant: Wortgewandt bei Vorpremiere

Werbung

Wenn Worte Waffen sind, dann benutzt Klaus Eckl einen fein geschliffenen Degen, den er mit Eleganz, Präzision, Scharfsinn und viel Gefühl zur Freude seines Publikums führt. „Die Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag ist feines Theater, in dem ich mich beim Auftritt wohlgefühlt und auch guten Kontakt zu den Zuschauern gefunden habe“, so der Kabarettist nach der Vorpremiere seiner neuen Produktion.

„Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“, ist das Ergebnis einer viele Monate dauernden Arbeit. Die unterschiedlichsten Themen wurden aufgegriffen und bearbeitet. Nachdenken, Querdenken und die Dinge von allen Seiten zu betrachten, sind wahrscheinlich Grundlagen, um die Anregungen für die einzelnen Teilbereiche zu erlangen. Das Ganze mit Pointen, Gags und Witzen gewürzt und in eine Menüfolge eingebracht, mundet dann dem Publikum gar köstlich.

Verschiedenste Themen wurden von Eckl angesprochen: Elternverein, Schulsport, Elektroauto gegen Verbrenner, Pläne machen, Sprichwörter, Pandemie, sich im Leben arrangieren, Lesebrille, Waldbaden, die Natur, der K(r)ampf im Garten, neue Medien, Klischees, Flugangst, Weihnachten und Ostern, die Unverfügbarkeit, Liebesleid und Schlaf sind dabei nur einige Stichworte, die zur Sprache kamen.

Zwischendurch präsentierte sich der Künstler als Musiker und Liedermacher. Die Liedtexte entsprachen den hohen Ansprüchen, die das Publikum erwartete. Die Beherrschung des Instruments und der Gesang scheinen noch ausbaufähig zu sein. Zum Erfolg seines Programms scheint dieser Ausbau aber nicht unbedingt notwendig zu sein. „Die Vorpremieren geben mir die Möglichkeit, die Reaktionen des Publikums zu den einzelnen Programmpunkten festzustellen und die Abfolge abzugleichen“, so Klaus Eckl.

Intendant Michael Mittermeir und seine Stellvertreterin Alexandra Jäger waren natürlich besonders erfreut darüber, dass die Vorstellung des prominenten Kabarettisten schon Wochen im Voraus ausverkauft war.

„Mehrere Zuseher nutzten den Auftritt von Klaus Eckl, um unsere Kammerbühne kennen und schätzen zu lernen“, meinte der Intendant. Bis zum Ende der Spielsaison Ende Mai warten noch viele interessante Aufführungen auf die Besucher.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.