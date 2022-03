Premiere: Traumhaft! Mit Tasche voll Moneten in Spanien

Werbung

Mit der richtigen, aber nicht der Ehefrau und mit vertauschtem Gepäck (einer Tasche voll Geld) gemeinsam in einem Ferienhaus in Spanien, gemeinsam mit einem jungen Paar, das gar nicht dort sein sollte. Dazu noch ein Polizist, der auch ein Krimineller sein könnte – mittendrin in der Krimikomödie „Sonnenstich oder Gelegenheit macht Diebe“ von Eric Chappell hatten die Premierengäste der Waldviertler Kammerbühne am Donnerstag, 24. März, an Pointenreichtum nichts zu vermissen.

Kurze Weile und herzhaftes Lachen, das war es, was die Profis auf der Bühne des noch jungen Theaters dem Publikum boten. Und wäre da nicht eine Bühne gewesen, vermeinte man sich meist mitten drin im Verwirrspiel um eine vertauschte Reisetasche und seltsame Paare. Regisseur Daniel Pascal, der auch „Das perfekte Desaster Dinner“ in der Waldviertler Kammerbühne inszeniert hatte, stand selbst als alternder Schauspieler Howard Booth in „Sonnenstich“ auf der Bühne. Leicht überzogen, aber ganz sicher auf gar keinen Fall zu viel, lebte er den Star von einst mit einzigem großen Erfolg. Seine vermutliche Geliebte Dodie spielt Valerie Anna Gruber aus Wiesenreith, ebenso grandios, wie auch die gesamte Besetzung dieser Produktion Madeleine Steinwender, Johannes Schmid und Christian Schiesser.

Nach der gemütlichen Pause im Foyer der Kammerbühne fragte man sich insgeheim, wie denn das Stück wohl ausgehe, so viel spannender Krimi wurde in dieser wunderbaren Komödie geboten.

Wie es ausgeht, wird an dieser Stelle nicht verraten. Denn bis 15. Mai ist diese sommerliche Kriminalkomödie in der Waldviertler Kammerbühne zu sehen.

http://www.kammerbuehne.at , Tel: 02872/61221.

Komödie ist wichtig

