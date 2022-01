Senioren: Wo sie aktiv sind

Die Seniorinnen und Senioren aus Ottenschlag arbeiten in vielen Vereinen und Institutionen sehr aktiv mit. Erst mit ihrer Hilfe ist in vielen Bereichen eine weitreichende und erfolgreiche Tätigkeit möglich. Herta Hackl ist Vorstandsmitglied im Hilfswerk und in der Leaderregion, aktive Sängerin im Unionchor und hilft bei der Teamtafel Österreich und Kammerbühne mit.

Das Ehepaar Erika und Josef Jakwerth ist in der Sektion Wandern der Sportunion, bei der Teamtafel und in der Kulturinitiative tätig. Erika ist auch Obfraustellvertreterin im Hilfswerk. Hannelore Reither engagiert sich beim Publikumsdienst in der Kammerbühne Waldviertel. Annemarie Böhm ist Mitglied in der Sektion Stocksport der Sportunion und hilft bei Teamtafel und Kulturinitiative mit. Die Gruppe der Aktiven ist groß. Obfrau Christa Jager: „Ich bin stolz und dankbar, dass sich die Seniorinnen und Senioren so vielfältig engagieren und das noch dazu freiwillig und unentgeltlich“.

Beiträge zur Gestaltung des Ortsbildes durch Senioren

Die Gruppe widmet sich auch dem Gesamtbild des Ortes. Sie gestaltet etwa die Willkommensgrüße an den Ortseinfahrten, die Adventschiffe auf den Teichen und betreut den Psalmenweg. „Es sind oft nur kleine, aber wichtige Arbeiten, die erledigt werden, aber immer dann, wenn Not am Mann ist, sind wir da“, sagt Jager.

