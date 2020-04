Mit Erstaunen stellte eine Leserin fest, dass sich der Adventkranz am Oberen Ortsteich und das Adventschiff am Unteren Ortsteich in Ottenschlag kurz vor Ostern noch immer im Wasser befinden.

Der Grund: Gebaut wurde der Schmuck von einer Gruppe Pensionisten. Diese kümmerten sich bisher auch darum, dass im Frühjahr die Teile wieder entfernt wurden. Bei dieser Tätigkeit ist sowohl auf dem Boot als auch an Land eine enge Zusammenarbeit mehrerer Personen notwendig. Das ist derzeit nicht möglich. Bürgermeister Paul Kirchberger sagt: „Wir wollen die Gesundheit unserer Pensionisten nicht gefährden und werden die Arbeiten durchführen, sobald dies möglich ist“.