Bei den Erntegesprächen im Gebiet Ottenschlag wurde wieder über unterschiedliche, die Landwirtschaft betreffende Themen gesprochen.

Am Mohnhof Gressl in Haiden, am Alpakahof Hahn in Kleinnondorf, beim Sägwerk Zainzinger in Lichtenau und am Milchviehbetrieb Auer in Gotthardschlag wurden Gespräche abgehalten. Außerdem folgen noch zwei weitere Veranstaltungen.

Die Aktion Erntegespräche wurde vom Bauernbund gestartet, damit der Kontakt zu den Mitgliedern und Funktionären weiterhin gehalten werden kann. In kleinem Rahmen gibt es für die Gemeinde- und Bezirksgruppen die Möglichkeit, Spitzenfunktionäre einzuladen und in gemütlicher Runde aktuelle Themen zu diskutieren.

„Coronabedingt mussten im Frühjahr und Sommer zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden. Es gab daher wenig Möglichkeiten, persönlich zusammenzukommen. Das holen wir mit den Gesprächen nach“, meint Landeskammerrat Paul Glaßner. Ob Borkenkäferproblematik, Wetterextreme, nicht zufriedenstellende Preise oder fehlende Akzeptanz der bäuerlichen Arbeit in der Gesellschaft, die Themen sind vielfältig.

„Als Bauernbund ist es uns wichtig, mit den Mitgliedern im Gespräch zu bleiben. Denn die wissen am besten, was es für eine erfolgreiche Weiterentwicklung ihrer Familienbetriebe braucht“, zeigt sich Landwirtschaftskammer Vizepräsidentin Andrea Wagner bei der Veranstaltung am Betrieb Auer mit den konstruktiven Gesprächen zufrieden und leitet klare Arbeitsaufträge für ihre künftige Arbeit ab.

Jetzt sei auch zu sehen, dass das Thema Selbstversorgung in den Köpfen der Bevölkerung an Bedeutung gewonnen habe. Auf dieses Thema wollen sowohl die Landwirtschafts- und Bezirksbauernkammern als auch der Bauernbund daher noch stärker setzen.