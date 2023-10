Tolle Bilder bei „Mitten in Afrika“

Am 27. Oktober präsentierten sie in der Kammerbühne ihre High Definition Audiovision „Mitten in Afrika“ (Uganda und Tansania). Drei Wochen lang waren sie mit einem Safari-Jeep und einem einheimischen Fahrer auf schlechten Pisten unterwegs und fotografierten dabei sensationelle Bilder von Tieren, Landschaften, Dörfern und Menschen. In den Vortrag hatten sie zwischendurch auch immer wieder kurze Videosequenzen eingebaut.

Höhepunkte waren die Buschtouren zur größten Schimpansen-Population der Welt und zu einer Berggorilla-Familie, ein Nashorn-Schutzgebiet, baumkletternde Löwen, Pirschfahrten in der weltbekannten Serengeti und der Besuch eines Massai-Dorfes. Es war wieder eine gelungene Veranstaltung für das Kammerbühne-Team um Intendant Michael Mittermeir.