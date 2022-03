Umleitung durch Billa-Bau

Die Abrissarbeiten beim Haus Zwettler Straße 5, früher das Wohnhaus der Familie Lamberg, sind gestartet. Auf dem Gelände soll bis zum Herbst eine Billa-Filiale errichtet werden. Das Angebot in Ottenschlag in dieser Sparte wird damit wesentlich ausgeweitet.

Das Vorhaben erfordert allerdings umfangreiche Veränderungen entlang der B 36 im nördlichen Teil des Orts. Die Bundesstraße wird in diesem Bereich um eine Spur erweitert, um das Abbiegen auf den Parkplatz zu ermöglichen. Um diese Abbiegespur verkehrsgerecht zu gestalten, sind auch der Abbruch und die Versetzung der Schlossmauer auf einer Länge von 20 bis 30 Metern notwendig. Die Arbeiten dazu werden von der Straßenmeisterei Ottenschlag durchgeführt, was einige Diskussionen in der Bevölkerung verursachte.

Im Bereich nur einspuriger Verkehr möglich

Während der Arbeiten auf dem Baugelände und an der Schlossmauer wird der Verkehr auf der B 36 in diesem Bereich einspurig geführt. Dazu wurden eine Ampelanlage errichtet und die Verkehrsführung für die Fahrzeuge von Süden herkommend verändert. Diese werden nun über den Unteren Markt bis zur Pfarrkirche geleitet, wo sie dann am Oberen Markt wieder in Richtung Schloss fahren, um dann wieder nach rechts abbiegend auf der B 36 Richtung Zwettl am Schlossberg auf die Ampelanlage treffen. Die Schwierigkeiten, die sich vor allem für Sattelfahrzeuge und Langgut bei der fast 180 Grad-Wendung vor der Pfarrkirche ergaben, konnten erst beseitigt werden, nachdem einige Parkplätze gesperrt wurden.

Die Arbeiten werden noch einige Monate dauern, bis die Kunden den neuen Supermarkt besuchen können. Im vorderen Bereich des Geländes, entlang der B 36, werden die Parkplätze zu finden sein. Im hinteren Bereich, entlang des Meierhofwegs, wird das Gebäude errichtet. Im Grenzbereich zur Wohnhausanlage Meierhof wird ein entsprechender Lärmschutz aufgebaut.

In den nächsten Monaten sollen im Bereich der Zwettler Straße und der Pöggstaller Straße Aufgrabungen für die notwendige Sanierung von Fernwärmeleitungen durchgeführt werden. Vorgesehen ist auch, sehr zur Freude der Anlieger, das Verschließen und die Sanierung mehrerer Kanaldeckel auf dieser Strecke. Als Abschluss ist dann das Aufbringen eines neuen Straßenbelags auf der B 36 von der Tankstelle bis zum Ortsende geplant.

