Uraufführung: Ein Musical als Solo-Show

In der Waldviertler Kammerbühne stand eine Uraufführung auf dem Programm. Gespielt wurde das Musical „Heute Abend: Lola Blau“ von Georg Kreisler aus dem Jahr 1971. Das außergewöhnliche Stück für eine einzelne Sängerin und Schauspielerin erzählt von der Karriere einer jungen jüdischen Bühnenkünstlerin, beginnend in der Zeit des Anschlusses Österreichs an Nazi-Deutschland. Lola Blau geht über die Schweiz ins Exil nach New York, wird dort im Show-Geschäft erfolgreich und kehrt nach dem Krieg als gefeierte Kabarett-Sängerin nach Wien zurück.

Unter der Regie von Gudrun Moser wurde Lola Blau meisterlich dargestellt von Marlene Nowecki, die auch in einige weitere Rollen schlüpfte. Die teilweise anspruchsvollen, dann wieder amüsanten und gefühlvollen Lieder waren nicht nur eine Herausforderung für die Sängerin, sondern auch für den hervorragenden Pianisten Johannes Christian Fellner, denn Komponist Georg Kreisler hatte viele eigenartige bis schwer spielbare Passagen geschrieben. Er ist als Meister des schwarzen Humors bekannt für seine bissigen Lieder.

In das sozialkritische Stück hatte er autobiografische Züge – umgelegt auf eine Frauenrolle – eingearbeitet. Auch zeigt diese ernste Komödie das Leben hinter den Kulissen des Theaters. Fazit: „Es war einmal etwas anderes!“

