Waldviertler Kammerbühne: Schauspieler gesucht

Am Spielplan der Waldviertler Kammerbühne steht ab 29. Dezember die Komödie „Der Mustergatte“. Dafür wird einem theaterbegeisterten Amateurschauspieler die Möglichkeit geboten, einmal in einer professionellen Produktion mitzuwirken. Dazu findet am 10. Dezember ein Casting statt.

Für die Rolle eines Möbelpackers wird ein Laienschauspieler gesucht. Von Vorteil wäre, dass dieser einen Dialekt (Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch,...) kann, ist aber kein Muss. Er sollte sich auch für die 16 Vorstellungen in der Waldviertler Kammerbühne sowie für zwei Gastspiele im Burgenland Zeit nehmen können. Die Proben für diese Produktion beginnen schon im November. Der Möbelpacker wird jedoch erst später zu den Proben dazustoßen.

Das Casting findet am 10. Dezember um 13 Uhr in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag statt. Dabei wird eine Szene gespielt, die auf der Homepage http://www.kammerbühne.at zu finden ist. Genaue Details über Proben, Vorstellungen usw. werden beim Casting besprochen.

