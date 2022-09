Wechsel an der Führung der NMS: Freude aufs Freijahr

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Etwa 70 Personen – derzeitige und ehemalige Kollegen, Vertreter der Schulaufsicht, der Personalvertretung und des Mittelschul-Sprengels Ottenschlag sowie die Familie, folgten der Einladung von Direktorin Edith Weiß zum Mohnwirt Neuwiesinger in Armschlag. Nach 15 Jahren als Leiterin der Mittelschule Ottenschlag verabschiedete sie sich von allen, mit denen sie zusammengearbeitet hatte, und tritt nun ihr Sabbatical (Freijahr) an.

Alfred Grünstäudl, Leiter der Bildungsregion 1, listete in einer ausführlichen Laudatio den beruflichen Werdegang und vor allem die vielen Qualitäten und positiven Eigenschaften von Edith Weiß auf: „Du kannst mit viel Genugtuung und Stolz zurückblicken.“ Auch Schulqualitätsmanager Fritz Laschober, die Personalvertreter Cornelia Ledermüller und Christian Rametsteiner sowie Josef Zeinzinger, der Obmann der Mittelschulgemeinde, dankten Edith Weiß für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit.

Auch Nachfolgerin fand viele lobende Worte

Die neue Leiterin Alexandra Jäger stellte fest: „Du schlüpfst in eine neue Rolle – ich auch. Aber ich werde mich daran gewöhnen.“ Sie nannte einige Eigenschaften, die ihrer Vorgängerin von der Kollegenschaft zugesprochen werden: „Leadership in Person“, „immer das Wohl aller im Auge behaltend“, „lässt neue Entwicklungen zu“, „lässt uns vertrauensvoll handeln“, „ist eine talentierte Rednerin“. Und: „Ich bedanke mich für dein Vertrauen in mich und deine Freundschaft!“

Elfriede Schierhuber, die Leiterin der Volksschule Sallingberg, dankte der scheidenden Direktorin dafür, dass ihre Schüler und Lehrerinnen während des Umbaus der Volksschule Sallingberg ein Jahr lang – und noch bis Ende Oktober – im Gebäude der Mittelschule Ottenschlag Unterschlupf gefunden haben, denn „das ist in Niederösterreich einzigartig“.

Edith Weiß dankte allen, mit denen sie beruflich zu tun hatte, für das gute Verhältnis, und besonders ihrem Lehrerteam. An ihre Nachfolgerin Alexandra Jäger verteilte sie viele Vorschusslorbeeren und wünschte ihr viel Erfolg und Freude bei dieser neuen Aufgabe. Sie selbst freue sich auf zwei Tage wöchentlich mit ihrer Enkelin, auf die Natur mit dem E-Bike und auf die Zeit mit der Familie und für ihre Hobbys.

Die Feier wurde musikalisch umrahmt vom Chor und vom Volksmusikensemble der Lehrer. Ein witziges Lied über Edith Weiß vom Duo Alexandra Jäger und Franz Schierhuber mit einem genialen Text von Heidi Katzinger nach dem Hit „Ham kummst“ sorgte für viele Lacher.

