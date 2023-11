Wer ist diese Wanda? Besonderes Theater in der Kammerbühne

„Venus im Pelz“ von David Ives war am Broadway ein sensationeller Erfolg und wurde auch von Roman Polanski verfilmt. Das raffinierte Spiel zwischen Liebe und Abhängigkeit, Unterwerfung und Hingabe, Verführung und Macht ist ein Duell voller Wortwitz und Situationskomik. Es ist eine Herausforderung an die Darsteller, weil die jeweiligen Rollen sich oft ändern und die Handlungen ineinander verwoben sind. Stefan Ofner und Valerie Anna Gruber haben es bei ihrem Auftritt in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag hervorragend geschafft, die Charaktere entsprechend herauszuarbeiten.

In dem Stück werden Dinge benannt, über die man normalerweise nicht spricht. Es ist teilweise irritierend und es ergeben sich viele Fragen. Ist es ein Kampf der Geschlechter? Wie viel wechselt der Einzelne in seinem Leben die ihm geschlechtsspezifisch zugedachten Rollen? Welche im Stück erotisch, sadomasochistisch dargestellten Handlungen spielen sich vereinfacht im „normalen“ Leben ab? Und schließlich - wer ist diese Wanda? Regisseur Daniel Pascal im Gespräch: „Wir erleben im Stück was sich Menschen alles antun, die meinen sie würden einander lieben“. Am 10. November gibt es in der Kammerbühne Ottenschlag nochmals die Möglichkeit sich dieses besondere Theaterstück anzusehen.